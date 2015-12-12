Полиция Донецкой области усилила проверки транспорта, выезжающего из зоны АТО

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Донецкой области.

«Усилены проверки транспорта, выезжающего из зоны АТО, в том числе рейсового. Дополнительно осуществляется отработка железнодорожных и автовокзалов региона. Сотрудники полиции изымают опасные предметы у рядовых граждан, волонтеров, военнослужащих», - сообщили в ведомстве.

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В ГУ Нацполиции области также отметили, что с начала года правоохранители Донецкой области изъяли из незаконного оборота 555 единиц огнестрельного оружия, почти 150 тысяч различных боеприпасов, более 2300 гранат и около 300 кг взрывчатых веществ.

Оперативные мероприятия по предупреждению распространения оружия и взрывчатки продолжаются.

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