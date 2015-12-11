В ГПУ прокомментировали заявление о краже подписей за отставку Шокина: "Что не делается - все к лучшему"

Такую позицию в эфире телеканала "112 Украина" озвучил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

"Соответствующая информация мне сегодня поступила от двух народных депутатов Украины, которые фактически имели желание отозвать, ранее предоставленные ими подписи, за отставку Генерального прокурора Виктора Шокина. Они сегодня хотели выполнить процедуру, подать заявления об отзыве подписей. Процесс уже нас этот начался и идет не плохо. Народный депутат Береза ​​отозвал свою подпись, сегодня еще двое, но мы увидели в парламенте то, что увидели. Мгновенно Егор Соболев заявил о якобы похищении этих подписей. Похитил у него кто-то, или он их потерял. Это может рассказать только Егор Соболев. Что не делается, все к лучшему", - заявил Куценко.

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Предпринимать какие-либо действия из-за кражи в ГПУ пока не намерены.

"Какие могут быть действия ГПУ, если какое-либо лицо по неосторожности, или как-то иначе потеряло документы. Сегодня он говорит, что кто-то их украл. В зале ВР присутствуют видеокамеры видеонаблюдения. Если господин Соболев считает, что их кто-то украл, то он может подойти к службе охраны, сделать соответствующие заявления и посмотреть видеосюжеты, кто там подходил и кто что с его стола брал", - отметил прокурор.

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Ранее нардеп от "Самопомочи", глава Антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев заявил, что с его стала исчезли листы с подписями парламентариев за отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина. На момент исчезновения в папке было 127 подписей.

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Напомним, в июле нардепы начали кампанию по сбору подписей парламентариев за отставку генпрокурора Шокина. Всего депутатам надо собрать 150 подписей, чтобы внести этот вопрос на повестку дня.