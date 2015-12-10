Убитый во время спецоперации "Альфы" в Киеве оказался главарем диверсантов

Как сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук на брифинге, в четверг утром задержали еще одного подозреваемого в причастности к подготовке диверсий и терактов, пишет Украинская правда.

"Ночью проводилась операция, сегодня утром задержали еще одного человека", -заявил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря в Киеве и Харькове задержали 6 членов диверсионной группы. Один из диверсантов оказал сопротивление – и его "обезвредили". Трое из задержанных являются гражданами Российской Федерации.

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"Был уничтожен именно руководитель диверсионной группы", - сказал Ткачук.

"В том помещении, где проводились следственные действия, обнаружено 8 самодельных взрывных устройства, которые были начинены средствами поражения – тяжелыми металлическими элементами. Если бы эти устройства были применены где-то в мирных городах, то вряд ли удалось бы избежать жертв среди мирного населения", - заявил он.

Напомним, поздно вечером 9 декабря 2015 года в результате проведенной Службой безопасности спецоперации, в которой погиб боец "Альфы", пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения "Альфа" и был обезврежен. Среди задержанных было 3 гражданина России.