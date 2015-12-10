В Киеве в ходе спецоперации по задержанию диверсантов погиб боец "Альфы" - СБУ

07:59, 10 декабря 2015
Общество
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Служба безопасности Украины сообщила о гибели бойца спецподразделения СБУ "Альфа" при задержании российских диверсантов в Киеве.

сбу / Фото УНИАН

Соответствующую информацию подтвердила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Да. Очень жаль. Но тот, кто это сделал, получил свою пулю (оказывал сопротивление)", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 9 декабря 2015 года в результате проведенной Службой безопасности спецоперации пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения "Альфа" и был обезврежен. Состояние одного из раненых было критическим.

Пізно у вечорі 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації припинено діяльність диверсійно-р...

Опубліковано Гітлянською Оленою 9 грудня 2015 р.
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