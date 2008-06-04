Пинзеник хочет в обменниках увидеть, сколько стоит гривня

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК призывает все политические силы и государственные институты не вмешиваться в деятельность Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время заслушивания информации Кабинета министров о валютно-курсовой политике и состоянии макроэкономической дисциплины.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, вопрос обменного курса не является прерогативой правительства, а относится к компетенции НБУ.

Он напомнил, что во всем мире правительство и Национальный банк отделены один от другого.

В.ПИНЗЕНИК отметил, что чем меньше будет вмешательство в деятельность Нацбанка, тем больше у этого института будет возможностей по сохранению стабильности национальной валюты.

«Поэтому большая просьба ко всем - очень осторожно относиться к этой независимости и поменьше вмешиваться в политику Нацбанка, который отвечает за стабильность валюты», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Министр финансов также отметил, что является недопустимым явление, когда в Украине в обменных пунктах есть курс доллара, евро и российского рубля по отношению к гривне.

«Возможно, пора уже и в Украине ввести курс национальной валюты, чтобы мы, наконец, увидели в обменных пунктах не то, сколько стоит доллар, а сколько стоит гривня», - сказал он.