Минюст предлагает снизить комиссионные за продажу арестованного имущества

Министерство юстиции предлагает уменьшить максимальный размер комиссионного вознаграждения специализированным торговым организациям, которые занимаются реализацией имущества, арестованного по решениям суда Государственной исполнительной службой.

Соответствующий проект приказа Минюста размещен для обсуждения и предоставления замечаний на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua)

Согласно проекту, предлагается уменьшить комиссионное вознаграждение специализированным торговым организациям с 20 до 15 процентов стоимости имущества.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, предусматривается, что такие изменения будут способствовать лучшей защите прав и интересов как взыскателя, так и должника. В частности, дополнительные средства, которые удастся получить в результате введения таких изменений, будут использоваться для удовлетворения требований взыскателя, что позволит повысить процент полного выполнения решений судов. А в случае, если от реализации имущества будет выручена большая сумма, чем необходимо для удовлетворения требований взыскателя, избыток, в соответствии с Законом Украины “Об исполнительном производстве”, будет возвращаться должнику.

Кроме того, разработанный Министерством юстиции проект приказа предусматривает усиление контроля государственного исполнителя за средствами, поступающими от покупателей арестованного государственными исполнителями имущества и устранения предпосылок к злоупотреблениям специализированных торговых организаций.

Изменения также призваны способствовать сокращению сроков осуществления исполнительного производства и устранить предпосылки для нарушений прав и интересов сторон исполнительного осуществления специализированными торговыми организациями.

Замечания и предложения к проекту приказа Министерства юстиции Украины “О внесении изменений в приказы Министерства юстиции Украины по вопросам реализации арестованного государственными исполнителями имущества” можно посылать по адресу: Киев, пер. Рыльский, 10, Министерство юстиции Украины, Департамент государственной исполнительной службы. Адрес электронной почты dvs_bill@minjust.gov.ua. Замечания принимаются на протяжении месяца со дня обнародования.