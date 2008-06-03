Украина увеличила транзит газа в страны Европы

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-мае увеличила транзит природного газа в страны Европы на 26%, или на 11,5 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 55,7 млрд. куб. м, что является наибольшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

«Увеличение объемов транзита обусловлено ростом экспортных поставок ОАО “Газпром” в страны Европы для обеспечения возрастающего потребления природного газа европейскими странами», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что объем транспортировки газа потребителям Украины в январе-мае увеличился на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 29,5 млрд. куб. м.

«Рекордные объемы транзита в очередной раз подтвердили, что ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Украины” является надежным партнером ОАО “Газпром” по транспортировке природного газа в страны Европы, а украинский маршрут транспортировки газа имеет существенные резервы для их наращивания», - отмечают в пресс-службе «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Украина протранспортировала в страны Европы 112,1 млрд. куб. м. природного газа, что на 1,7 млрд. куб. м или на 1,5% меньше, чем в 2006 году. Основной причиной снижения объемов транзита газа в 2007 году стала переориентация ОАО “Газпром” поставок газа на юг Российской Федерации через введенный в эксплуатацию газопровод “Октябрьская-Сохрановка” в обход территории Украины.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 01.01.2008 года газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе - 288, на выходе - 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы - 142,5 млрд. куб. м.