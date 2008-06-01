Список универсальных лозунгов к Международному дню защиты детей

К Международному Дню защиты детей сегодня в Луганске проходит ряд праздничных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, в сквере им. Молодой гвардии национально-культурные объединения Луганской области проводят праздник «Дружат дети на планете».

В областном дворце культуры проходит праздничный концерт детских творческих коллективов, а на стадионе им. Ленина - финальные спортивные соревнования среди школьников «Мы потомки казацкого рода».

В парках и скверах города для детей организованы развлекательные программы.

Главные управления охраны здоровья, труда и социальной защиты населения облгосадминистрации совместно с Луганской областной телерадиокомпанией проводят акцию «Здоровый ребенок – здоровая нация».

На областном телевидении проходит телемарафон по вопросам защиты прав детей «Каждая жизнь – надежда, каждому ребенку – семью».

В 19.00 на железнодорожном вокзале состоятся праздничные проводы первой смены детей в детский оздоровительный комплекс «Южный» в АР Крым.