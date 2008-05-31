В Киеве открыт правобережный центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи

В столице открыт Киевский городской правобережный центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации Центр расположен по адресу улица Порика, 13-б. В нем будут работать 11 специалистов, 70% из которых лично знакомы с проблемой ВИЧ. На учете в правобережном Центре находится 60 детей, в левобережном, открытом две недели назад, – 65.

Кроме того, в столице функционирует детский дом «Березка», для ВИЧ-инфицированных детей-сирот. Социальные работники ежедневно работают с воспитанниками «Березки».

По данным КГГА, в Киеве зарегистрировано 4 тыс. 890 ВИЧ-инфицированных людей, в Украине – 110 тыс. 393 взрослых и 18 тыс. 434 ребенка. В целом в стране функционирует 5 центров реабилитации ВИЧ-инфицированных детей и молодежи – в Одессе, Луганске, Харькове и два в Киеве.