Эксперт: при премьере Ющенко майская инфляция была больше

Заявления Президента Украины о том, что «май был традиционно дефляционным месяцем», не соответствуют действительности, сказал в комментарии УНИАН координатор экономических программ Школы политической аналитики при Киево-Могилянской Академии Сергей КИСЕЛЁВ.

По его словам, в действительности, как свидетельствуют данные Государственного комитета статистики, за все время украинской независимости лишь один раз в мае наблюдалась дефляция – в 2002 году.

"В 1998 и 2003 годах инфляция была на уровне 0%. Во все другие годы в мае наблюдался рост цен, а наибольшим за последние 10 лет он был в мае 1999-го (при премьерстве Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО) и 2000-го (при премьерстве Виктора ЮЩЕНКО) – соответственно 2,4% и 2,1%", - отметил эксперт.

По мнению С.КИСЕЛЁВА, если майская инфляция в этом году зафиксируется на уровне, близком к 1%, на который уже ссылался Президент, то это будет неплохим результатом к предыдущим месяцам. Выходит, сказал он, что в мае инфляция будет в три раза ниже, чем в апреле, и вообще самой низкой с конца прошлого лета.

Начиная с сентября 2007 года месячный уровень инфляции ниже 2% не опускался, следовательно, в мае 2008 г. Украина будет иметь самую низкую инфляцию за последние 9 месяцев, добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что всегда в мае в Украине наблюдается дефляция, вместо этого в этом году планируется, что инфляция в мае будет составлять 1%. «Это желтая карточка. Это является свидетельством того, что действия, которые на протяжении 5 месяцев предпринимаются властью, неэффективны», - сказал Президент.