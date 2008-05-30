Глава Нацбанка: сейчас инфляция не увеличивается

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ не исключает, что курсовая ситуация может измениться, если доходы государственного бюджета будут ограничены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Если будет действовать решение Конституционного Суда и не будет дохода (в госбюджет – УНИАН), то, может, и по-другому пойдет курс, но я думаю, что будет принято законодательство, которое обеспечит доходную часть бюджета», - сказал он.

В.СТЕЛЬМАХ в очередной раз подчеркнул, что на НБУ давления никто не осуществляет. «Никаких давлений нет», - сказал он, отметив, что взаимоотношения НБУ с Президентом, правительством и Верховной Радой проходят в соответствии с законодательством.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать повышения официального курса доллара в скором времени, В.СТЕЛЬМАХ сказал: «Да вы что, откуда вы это взяли? Как пойдет рынок… С чего вы взяли, что будет подниматься?».

По его словам, на сегодняшний день задача НБУ заключается в том, чтобы минимизировать влияние монетарного фактора на инфляцию.

«Сейчас инфляция - 9,6% (в соответствии с госбюджетом – УНИАН), других официальных изменений не было. Мы должны давать столько денег, чтобы инфляция не увеличивалась. И сейчас, по нашим действиям, инфляция не увеличивается», - сказал В.СТЕЛЬМАХ, подчеркнув, что в случае изменения показателя ожидаемой инфляции в госбюджете НБУ будет предпринимать соответствующие шаги для выхода на эту цифру.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО потребовал прекратить «игры» вокруг курсовой политики Национального банка.

В.ЮЩЕНКО призвал председателя Национального банка В.СТЕЛЬМАХА «отмежеваться от тех советчиков, которые действуют в политических, а не экономических интересах».

Президент подчеркнул, что в последние годы политика Нацбанка была адекватной. По его убеждению, сегодня инфляция не носит монетарный характер.

Напомним, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./дол. Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./дол., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./дол.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./дол.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На 30 мая Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 100 USD США - 485.2000 грн.