О чем Ющенко скажет в телеинтервью послезавтра?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью Национальной телекомпании Украины, которое будет транслироваться во время всеукраинского телемарафона «Страна детей», посвященного Международному дню защиты детей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, основными темами разговора стали государственная политика относительно социальной защиты детей и детства.

Президент прокомментировал такие шаги, как предоставление государственной помощи на новорожденного ребенка как стимул рождаемости; поддержка многодетных семей со стороны государства и бизнеса.

В контексте объявления 2008 года Годом национального усыновления, глава государства выразил надежду, что социальные гарантии для новорожденных будут распространены на семьи, которые усыновляют детей. В.ЮЩЕНКО также ожидает, что на законодательном уровне будет предоставлено право усыновления одинокими матерями или отцами.

Президент убежден, что именно семья - лучшая среда для воспитания ребенка. «Учреждения интернатного типа - это не наша перспектива. Ребенка нужно вернуть в семью», - сказал он.

Во время интервью В.ЮЩЕНКО также высоко оценил проведение в этом году внешнего тестирования выпускников школ. «Это фундаментальный перелом в организации высшего образования», - сказал Президент. Он также напомнил, что в этом году доступ к высшему образованию будет гарантирован детям из многодетных семей и сиротам.

*** 1 июня 2008 года Национальная телекомпания Украины при поддержке Президента Украины проводит Всеукраинский телемарафон «Страна детей», посвященный Международному дню защиты ребенка.

Цель марафона - привлечь внимание общества к проблемам детства и материнства, раскрыть роль государства и семьи в воспитании ребенка, продемонстрировать положительные примеры защиты интересов детей, предложить пути решения ключевых проблем.

Марафон продлится в эфире 12 часов (с 9.00 до 21.00) и предусматривает прямые включения из Харькова, Львова, Одессы и Донецка.

Полная версия интервью выйдет в эфир 1 июня в 19.50, фрагменты будут транслироваться на протяжении всего телемарафона.