Госкино запретило показ украинско-белорусского сериала "Волчье солнце"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино в рамках выполнения возложенной на него задачи по защите информационного пространства Украины на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение и отменить государственную регистрацию телевизионного сериала «Волчье солнце" режиссера С.Гинзбурга", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Государственное агентство по вопросам кино запретило к показу 162 фильма и сериала, которые были изготовлены в РФ с 1 января 2014 года. Прокатные удостоверения данных фильмов были аннулированы на выполнение закона о запрете показа российских фильмов.

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Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада запретила распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.