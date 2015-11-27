Прокуратура обратится к США за помощью в получении важных данных об убийстве Бузины

Прокуратурой Киева в рамках расследования убийства украинского журналиста Олеся Бузины инициировано международное правовое поручение в компетентные органы США о получении сведений от администрации социальной сети Facebook.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, об этом сообщил начальник отдела столичной прокуратуры Александр Машков.

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По его словам, запрашиваемая информация имеет существенное значение для установления важных обстоятельств по уголовному производству по факту убийства Бузины.

С целью соблюдения установленных процедур международного сотрудничества в уголовных процессах по ходатайству прокурора местным судом принято соответствующее решение, которое вместе с другими документами будет направлено в компетентные органы США.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Киеве возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.

18 ноября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на временный доступ к аккаунтам в Facebook подозреваемых в убийстве Бузины.

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«Должностным лицам администрации социальной сети www.facebook.com предоставить временный доступ к вещам и документам лицам, которые осуществляют досудебное расследование по уголовному производству, или оперативным подразделениям органов внутренних дел, которые осуществляют следственные действия по уголовному производству по письменному поручению следователя, прокурора, и предоставить им возможность изъять указанные в определении копии документов», - отмечается в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд признал срок действия определения - продолжительностью в 1 месяц, который будет исчисляться со дня вынесения определения судьей.