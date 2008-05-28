Возвращение крымских татар в Крым продлится еще 10-12 лет

Процесс возвращения крымских татар в Крым продолжится в течение ближайших 10-12 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан АРК Сервер САЛИЕВ сегодня в Симферополе.

«Процесс репатриации будет продолжаться в течение ближайших 10-12 лет», - сказал он.

По различным подсчетам, сегодня за пределами Украины остается от 100 тыс. до 130 тыс. крымских татар, из них более 80-ти тысяч – в Узбекистане.

За годы независимости Украины на обустройство депортированных было выделено около 1 млрд. грн. Причем, как отметил С.САЛИЕВ, из этих средств более 350 млн. грн. были использованы в 1991-1993 годах для решения общегосударственных задач, связанных не только с расселением и обустройством депортированных граждан.

По данным С.САЛИЕВА, в Крыму на начало 2008 года было зарегистрировано около 264,5 тыс. крымских татар.

К настоящему времени на полуострове сформировано около 300 поселков компактного проживания репатриантов (в том числе - шесть армянских, греческих, болгарских и немецких поселков компактного проживания). «3/4 из них обеспечены водой, около 95% - электроэнергией, уровень газификации не превышает 15%, канализационные сети и дороги практически отсутствуют», - заявил С.САЛИЕВ.