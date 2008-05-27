Ряду улиц Симферополя вернули исторические названия

Власти Симферополя приняли решение о возвращении исторических названий ряду улиц города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-центра Симферопольского горсовета, улице Розы Люксембург решено вернуть название ул. Александра Невского, улице Карла Либкнехта – ул. Долгоруковская, улице Октябрьская - ул. Петропавловская.

С 1 июля 2008 года по 1 января 2011 года установлен переходный период – в это время будет употребляться двойное название улиц. «Установлен переходный период с 1 июля 2008 года по 1 января 2011 года для переоформления и регистрации документов физических и юридических лиц», - отметили в горсовете.

Кроме того, горсовет решил наименовать площадь перед храмом Святителей Петра и Павла в Петропавловскую.

Решение горсовет принял после рассмотрения обращений митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, Русской общины Крыма и граждан, а также с учетом рекомендации комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории Симферополя.