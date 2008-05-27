”Австрия и Украина без границ” проводит Венские вечера

С 27 по 29 мая в Киеве в рамках программы “Австрия и Украина без границ” будут проходить “Венские вечера”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН разработчик концепции и директор проекта Олег ФЕСЕНКО, 27 мая состоится “Венский оперный вечер”, который станет ключевым культурным событием программы “Австрия и Украина без границ”.

В программе вечера - выступление солистки Украинской национальной оперы, лауреата международных конкурсов Сусанны ЧЕХОЯН и солиста Венской оперы Себастьяна РАЙНТАЛЛЕРА в сопровождении Национального симфонического оркестра под управлением Владимира СИРЕНКО.

Как сообщила С.ЧЕХОЯН, музыкальная программа Венского оперного вечера будет состоять из популярных произведений классической оперы. В первом отделении концерта прозвучат арии из опер Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Джакомо Пуччини. Во втором отделении украинские ценители музыки наладятся ариями и дуэтами из оперетт Иоганна Штрауса, Франца Легата, Имре Кальмана.

28 мая будет проведен Венский светский вечер. На вечере будет звучать австрийская и украинская музыка, у гостей будет возможность насладиться австрийской и украинской кухней. В программе вечера также оригинальный показ коллекций украинского кутюрье Сергея ЕРМАКОВА и дизайнера Елены ГОЛЕЦ.

29 мая будет проведен Венский художественный вечер. В галерее “Да Винчи” состоится презентация художественных работ известной австрийской художницы Элизабет БЕЛЛАРТЦ. Она получила известность как дизайнер садов, сохраняющий и развивающий старинные королевские традиции садово-паркового искусства.

Как отметил продюсер программы “Австрия и Украина без границ” Альфред ПРАУС, целью проекта является укрепление связей между Украиной и Западной Европой в целом, и с Австрией, в частности.

Все акции проводятся под патронатом Министерства культуры и туризма Украины и Посольства Австрии в Украине.

А.ПРАУС отметил, что если бы Венский оперный вечер проводился в Австрии, то билеты на него стоили бы 50-60 евро. В Украине билеты на вечер не продавались, поскольку это культурная благотворительная акция. Прибыль от оперного концерта будет перечислена клубу LIONS, который использует ее на благотворительные цели. Проект поддерживается Европейской бизнес-ассоциацией и Американской торговой палатой, а также клубом LIONS.