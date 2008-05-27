Черновецкий успокоил Довгого: ”Я не предатель”

Действующий мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет предлагать на должность секретаря столичного городского совета кандидатуру секретаря совета предыдущего созыва Олеся ДОВГОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на своей пресс-конференции.

«Я не предатель. У меня нет к нему никаких претензий. Я от него не откажусь», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он в очередной раз подчеркнул, что надеется на создание промэрского большинства в Киевсовете.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что, в частности, фракция его блока на этих выборах увеличиться ровно в два раза.