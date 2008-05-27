Адвокат Сацюка заявляет об опасности для клиента

Адвокат экс-заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира САЦЮКА Виктор ПЕТРУНЕНКО обжалует постановление Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении в отношении своего подзащитного уголовного дела за злоупотребление служебным положением, как только получит копию этого решения.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Как только будет копия постановления, сразу обратимся с жалобой. Это будет Печерский районный суд, поскольку дело возбуждала Генпрокуратура, которая находится на территории Печерского района", - сказал В.ПЕТРУНЕНКО.

По его словам, нельзя считать преступлением "принятие обычного хозяйственного решения относительно упорядочения процедуры хранения средств, изъятых подразделениями СБУ у правонарушителей".

Вместе с тем В.ПЕТРУНЕНКО не исключает, что уголовные преследования В.САЦЮКА являются попыткой "руководства правоохранительных органов продемонстрировать "успехи" в раскрытии покушения на жизнь Виктора ЮЩЕНКО", поскольку действующий Президент Украины в преддверие отравления, осенью 2004 года, ужинал именно на даче В.САЦЮКА.

В то же время адвокат выразил уверенность в том, что непричастность В.САЦЮКА к служебному преступлению будет доказана при расследовании дела законным способом.

Отвечая на вопрос, где сейчас находится В.САЦЮК, адвокат ответил: "Не могу утверждать, в Украине или за ее пределами он находится, но в безопасном месте".

"САЦЮК не боится, что его будут преследовать в правовом поле, он боится, что к нему будут предприняты неправовые меры... Есть у него основания считать, что есть опасность, ему не хочется подвергать себя риску", – отметил В.ПЕТРУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА, который работал на этом посту в 2004 году по ч. 2 ст. 423 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление военным служебным лицом служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как было установлено проверкой, проведенной СБУ, 2 июля 2004 года первым заместителем председателя СБУ было издано распоряжение, по которому, вопреки требованиям законодательства, начальники региональных органов и Финансово-экономического управления СБ Украины обязаны были открыть текущие счета для хранения средств, изъятых у правонарушителей, в одном из коммерческих банков.

Во исполнение этого распоряжения в указанный банк было переведено 43,7 млн. грн., которые находились в нем 5 месяцев. По условиям заключенных договоров это финансовое учреждение начисляло на остаток средств лишь 1% годовых, в то время, как предыдущие договора с другими банками предусматривали начисление от 2% до 5% годовых.

По оценкам специалистов Контрольно-ревизионной инспекций Аппарата председателя СБУ, в результате такого ухудшения условий размещения средств государству причинен ущерб в виде недополучения специальным фондом государственного бюджета Украины 128 тыс. грн.

Проведение досудебного следствия по делу поручено военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ подразделениями МВД Украины, Службы безопасности Украины и Национального центрального бюро Интерпола в Украине продолжается.