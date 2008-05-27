Погода на 28 мая - 1 июня

Завтра в Украине пройдут дожди, днем до 18° тепла

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 мая в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме западной части, дожди, грозы, в южной, восточной части и центральных областях местами сильные дожди, град. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 10-15°, днем 18-23°.

29-30 мая переменная облачность. 29 мая ночью в Украине, кроме западных областей, дожде, в Крыму, Приазовье и Днепропетровской области сильные дожди, местами грозы, град; днем без осадков, лишь в восточной и южной части небольшой кратковременный дождь. 30 мая без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с, 29 мая в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 5-10°, в восточной и южной части до 13°; днем 17-22°, на Закарпатье 21-26°, 29 мая в восточных областях, Крыму и Приазовье 14-19°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

31 мая-1 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 6-12°, на юге и Закарпатье 9-15°; днем 18-24°, в южных и западных областях местами 25-27°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.

В Киевской области 28 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

29-30 мая в столичном регионе переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 29 мая местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.