В Луцких школах в память о погибших на востоке земляках открыли 17 мемориальных досок.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета, решение установить памятные доски во всех школах города, где получали образование Герои-лучане принял Луцкий городской голова Николай Романюк после встречи с семьями погибших в АТО.

Читайте такжеКабмин поручил создать электронную карту захоронений погибших в АТО

По словам Романюка, мемориальные доски - это напоминание для нас всех о подвиге молодых Героев. Память о тех, кто отдал жизнь за Украину, должна быть вечной. Проходя мимо такой мемориальной доски, много людей задумается, почему так произошло, что я сделал для своей страны.

Открытие мемориальных досок состоялось сегодня, 20 ноября: Юрию Онищуку в ООШ №15, Сергею Шостаку и Игорю Филипчуку в ООШ №3, Олегу Вишневскому и Вячеславу Ионову в УВК №10, Виталию Махновцу и Сергею Шкредю в ООШ №17, Виктору Кумецкому в ООШ №1, Владимиру Прокопчуку Александру Войчуку и Дмитрию Гончаруку в ООШ №20, Роману Лучуку и Сергею Поминкевичу в ООШ №19, Дмитрию Йовзику в УВК-интернат, Артему Карабану, Максиму Шульге и Сергею Шкредю в ООШ №25.

В ближайшее время откроют еще две установленные доски Виктору Мандзику, который учился в ООШ №23, и Рустаму Хамраеву, который учился в УВК №9.

К 6 декабря — Дню Вооруженных Сил Украины в Луцке мемориальные доски установят также на домах, где проживали Герои.

Всего на востоке Украины во время выполнения своего гражданского долга погибли 27 лучан.