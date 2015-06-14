В Днепропетровске открыли мемориал военным, погибшим в сбитом террористами Ил-76

Как передает корреспондент, две плиты с именами 49 погибших бойцов и членов экипажа установили на аллее Небесной Сотни.

Также на отдельной плите высечены имена бойцов 20-го батальона территориальной обороны, днепропетровцев Сергея Демиденко и Олега Эйсманта, которые погибли 9 мая 2014 года в Мариуполе.

Инициатор установки мемориальных плит – Штаб национальной защиты Днепропетровской области.

Священники отслужили панихиду, на которую пришли друзья и родственники погибших десантников.

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Участники акции развернули большой баннер с фотографиями погибших воинов. Также вдоль аллеи памяти они вывесили «окровавленные» тельняшкы десантников и фотографии военных командиров, которые, по мнению близких погибших, должны быть наказаны за трагедию с Ил -76.

Также сегодня представители Днепропетровской облгосадминистрации, духовенства, родные и близкие почтили память погибших десантников в военной части №А1126 в поселок Гвардейское.

Как сообщалось, 14 июня 2014 года вблизи Луганска боевики сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса самолет Ил-76. На его борту находились 40 военнослужащих сводного подразделения войсковой части А1126 - 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа.