Летом 95-й бензин подорожает до семи гривен за литр?

Летом цена 95-го бензина подскочит до семи гривен за литр, прогнозирует еженедельник «Деловая столица».

За последние две недели литр топлива подорожал в среднем на 6%. А увеличение цены на солярку превысило 7,5%.

В Минтопэнерго говорят: к июню литр 95-го бензина подорожает еще на 30 копеек - до 6-ти 60-ти. А в разгар курортного сезона и до семи гривен за литр недалеко, подчеркивают специалисты.

ICTV