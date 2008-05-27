Летом 95-й бензин подорожает до семи гривен за литр?
12:45, 27 мая 2008Общество
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Цены упрямо идут вверх
Летом цена 95-го бензина подскочит до семи гривен за литр, прогнозирует еженедельник «Деловая столица».
За последние две недели литр топлива подорожал в среднем на 6%. А увеличение цены на солярку превысило 7,5%.
В Минтопэнерго говорят: к июню литр 95-го бензина подорожает еще на 30 копеек - до 6-ти 60-ти. А в разгар курортного сезона и до семи гривен за литр недалеко, подчеркивают специалисты.
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