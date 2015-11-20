В ГПУ рассказали, скольких людей привлекли к ответственности за пытки Гаврилюка

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает ТСН.

"Это беркутовцы, которые его снимали, и работники внутренних войск, которые его избивали и раздевали. В целом (вынесенны) приговоры по семи случаях", - сказал он.

По словам Горбатюка, в целом на настоящее время объявлено о подозрении в совершении преступлений во времена Революции достоинства 270 лицам, вынесено 28 судебных приговоров.

Как сообщал УНИАН ранее, начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что координация "титушек" во время Революции Достоинства осуществлялась тогдашним министром внутренних дел Виталием Захарченко и его окружением за указания на то время президента Виктора Януковича. По словам Горбатюка, четко установлено и то, что "представителям "титушек" выдавались милицейские средства, щиты, шумовые гранаты, дубинки, которые они использовали во время протестных акций".

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

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После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.

На сегодняшний день ни один человек за преступления против граждан, совершенные во время массовых акций протеста, не привлечена к уголовной ответственности.