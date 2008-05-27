Умер режиссер ”Тутси” Сидни Поллак (фото)

В возрасте 73 лет скончался знаменитый кинорежиссер Сидни Поллак (Sydney Pollack), сообщает AP. Как рассказал пресс-агент Поллака, кинорежиссер умер в понедельник днем в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса в окружении родных и близких.

Причины смерти Поллака пока не объявлены, однако известно, что кинорежиссер страдал от онкологического заболевания и в последние годы жизни был вынужден отказаться от работы.

Сидни Поллак получил широкую известность в 1969 году благодаря фильму "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?" (They Shoot Horses, Don`t They?), в котором сыграли Джейн Фонда и Гиг Янг, получивший за работу над этой картиной "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Сам Поллак был номинирован на премию Киноакадемии в 1982 году с фильмом "Тутси" (Tootsie) и получил сразу два "Оскара" в 1985 году за "Из Африки" (Out of Africa) - за режиссуру и продюсирование. В числе других известных работ Поллака-кинорежиссера - "Такими мы были" ("Встреча двух сердец") (1973) с Робертом Рэдфордом и Барбарой Стрейзанд, а также "Фирма" (1993) с Томом Крузом.

Поллак также был продюсером и снимался в качестве актера в таких фильмах, как "Мужья и жены" Вуди Аллена и "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика.

Лента.ру