Ющенко предлагает свободно торговать с Канадой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за создание Зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на совместном заседании Палаты общин и Сената Парламента Канады.

Он призвал канадских депутатов к сотрудничеству во всех сферах. “Мы ценим нашу дружбу и верим в нее”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для него большая честь выступить в канадском парламенте. По его словам, для него и всех украинцев канадская земля является святой. Президент выразил благодарность за то, что эта земля стала домом для более миллиона украинцев.

Он в очередной раз отметил, что сегодняшние отношения двух стран “носят черты партнерства”.

Также В.ЮЩЕНКО информировал о поразительных изменениях, которые произошли с Украиной после объявления независимости. И переломным моментом, по его словам, стала Помаранчевая революция. “Сегодня страна является демократической страной”, - отметил Президент.

В своем выступлении он также коснулся вопросов необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, путей борьбы с коррупцией в нашем государстве. Также он информировал о планах реформирования национальной безопасности и судебной системы.

“Никаких потрясений, которые поставят под угрозу наш демократический курс, в нашей стране не будет. Я сделаю все, чтобы никакие политические амбиции не остановили наше демократическое продвижение. Мое слово четкое и категоричное”, - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что залогом демократического продвижения Украины будет единство здоровых политических сил.

Говоря о развитии украинской экономики и ее потенциале, Президент пригласил канадских инвесторов приходить в Украину, в том числе принимать участие в проектах, связанных с подготовкой к Евро-2012.

Особое внимание В.ЮЩЕНКО уделил интеграции Украины в мировое политическое и экономическое пространство.

Он подчеркнул, что Украина твердо избрала курс на евроатлантическую интеграцию. “Вступление Украины в ЕС – наша цель, основа нашей стратегии. К этому мы пытаемся подойти через политическую ассоциацию и экономическую интеграцию”, - заявил В.ЮЩЕНКО. Он напомнил, что сегодня идут соответствующие переговоры с ЕС относительно создания ЗСТ. При этом он высказался за создание ЗСТ со всеми странами-партнерами Украины, в том числе и с Канадой.

Также Президент выразил надежду, что уже в декабре Украина присоединится к Плану действий относительно членства в НАТО.

При этом он поблагодарил премьер-министра Канады Стивена ГАРПЕРА за поддержку Украины на Бухарестском саммите. “Это является подтверждением, что наше партнерство настоящее”, - сказал он. Кроме того, В.ЮЩЕНКО поблагодарил канадский сенат за принятие решения о призыве к своему правительству признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. “Верю и убежден, что этот призыв завтра поддержит Палата общин на своем заседании”, - сказал он.