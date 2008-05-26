В Кременчуге взрыв на сталелитейном заводе: в печь загрузили снаряд

На Кременчугском сталелитейном заводе (Кременчуг, Полтавская обл..) из-за взрыва снаряда разрушена сталилитейная печь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Полтавской области. (УНИАН: сегодня на территории ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» произошел взрыв снаряда, который вместе с металлоломом был загружен в печь).

«Работники цеха рассказали, что первый взрыв прозвучал в 4 часа в четвертом котле. Но он был незначительным, и из-за этого работы не приостановились. Следующим стал взрыв в 05.20 только уже в 9-м котле. Он полностью разорвал загрузочную стенку и разрушил сталелитейную печь», - отметили в УМЧС.

По данным пресс-службы, куски непереплавленного металла разлетелись во все стороны, повредив крышу в трех местах. Почти сразу после взрыва вспыхнул пожар. На место события были направлены подразделы Кременчугского городского управления ГУ МЧС. Огнем была повреждена кровля на площади 25 квадратных метров.

Вблизи от разорванной печи были найдены фрагменты боеприпасов, которые выбросило взрывом вместе с другими деталями металлолома. Также на площадке складского цеха обнаружено 8 артиллерийских снарядов, которые рабочие отложили во время сортирования металлолома перед загрузкой в сталелитейную печь. Кроме того, были обнаружены 2 противотанковые мины: одна времен Великой Отечественной войны и одну современного производства, сообщили в пресс-службе.

«Сейчас мы готовим материал в прокуратуру, - сказал заместитель начальника Кременчугского городского управления МЧС Виталий НАВРОЦКИЙ. - Она должна выяснить, как на территорию завода попали такое количество взрывоопасных предметов. Это просто чудо, что никто не пострадал. К счастью, это было 3-я смена, и людей на территории завода было мало. Металлолом в печи загружался с помощью мостовых кранов, рядом с которыми вообще не было людей».

На место события выехала пиротехническая группа ГУ МЧС области для обезвреживания обнаруженных боеприпасов.