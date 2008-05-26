Выпускники сегодня сдают тесты по физике

Сегодня в Украине проходит внешнее тестирование выпускников школ по физике.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, для участия в тестировании зарегистрировались 45 тысяч 669 человек.

Тестирование началось в 11.00 в более чем трех тысячах аудиторий в 194 пунктах тестирования.

Сдавать тесты на украинском языке выразили желание 72,3% участников, русском – 27,2%. 0,5% участников будут сдавать тесты на венгерском, молдовском и румынском языках.

Каждое тестовое задание по физике содержит 35 вопросов, на ответы дается два с половиной часа.

К организации работы во время внешнего оценивания знаний выпускников по физике привлечены 7 тыс. 926 специалистов.

Как напоминает Информационный центр независимого оценивания, основная сессия внешнего тестирования продолжается с 22 апреля до 4 июня. Тестирование по физике – восьмое по счету. В 2008 году внешнее тестирование проходит по одиннадцати предметах.