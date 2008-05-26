Власти соблазняют инвесторов тюрьмами

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что исправительные колонии, тюрьмы и следственные изоляторы должны быть вынесены за пределы городов.

Как передает “Немецкая волна”, по словам министра, подавляющее большинство пенитенциарных заведений Украины не отвечает международным стандартам. Большинство таких помещений построены еще сто лет назад.

Как отметил Н.ОНИЩУК, на новые тюрьмы у государства денег нет, а потому оно лишь поприветствует предложения инвесторов построить новые тюрьмы за городом, а взамен получить в распоряжение старые тюремные помещения.

Как отметила на этот счет правозащитник Наталия КРИСМАН, в частности, для Львова этот вопрос очень актуален, ведь практически в центре расположены два следственных изолятора и тюрьма строгого режима. Впрочем, она отметила, что к каждому пенитенциарному учреждению должен быть отдельный подход. Например, на месте, где в настоящее время расположен Львовский следственный изолятор, инвесторы не смогут открыть развлекательное заведение, учитывая трагическую историю здания – бывший монастырь и „застенок” людей. Также власти должны будут учесть интересы сотрудников этих учреждений, ведь им придется ежедневно преодолевать большие расстояния. Все эти проекты власти должны выносить на публичное обсуждение, убеждена правозащитник.