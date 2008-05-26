Избирком еще не получал протоколов с ”мокрыми” печатями

Киевская городская территориальная избирательная комиссия предполагает получить первые протоколы с “мокрыми” печатями из районов на выборах Киевского городского председателя и Киевсовета сегодня после 9 утра.

Об этом сообщил журналистам секретарь теризбиркома Юрий ЛОЗОВСКИЙ.

«Первые протоколы ожидаем после 9 утра», - сказал он.

По словам Ю.ЛОЗОВСКОГО, сейчас активно поступает информация о результатах голосования из Шевченковского и Соломенского районов столицы. Однако очень медленно поступают данные из Дарницкого района. «Есть много возвратов: районные ТИК возвращают на доработку, пересчет», - объяснил Ю.ЛОЗОВСКИЙ.

Он также сообщил, что есть официальные жалобы относительно проведения голосования, но в них речь не идет о серьезных нарушениях. «Это на выборы не повлияет», - отметил секретарь комиссии.

Относительно явки избирателей, то, по его словам, уже поступила информация из последних двух районов – Деснянского и Дарницкого. Однако полную информацию он пообещал предоставить позже, сославшись на то, что точных цифр не помнит. «В принципе выборы состоялись», - подчеркнул Ю.ЛОЗОВСКИЙ.