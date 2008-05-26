Независимо от результатов выборов БЮТ подаст иск в суд

Кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ убежден, что сейчас еще рано подводить итоги выборов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе БЮТ.

«Я бы не спешил сейчас делать выводы по результатам голосования», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он заметил, что штаб БЮТ проводит параллельный подсчет голосов и будет иметь результат раньше, чем Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

По словам кандидата, только после оглашения окончательных результатов можно будет говорить о будущей конфигурации в Киевсовете.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что независимо от результатов БЮТ подаст иск в суд. «Независимо от того, какие будут результаты, наш блок примет решение об обращении в суд», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, представители БЮТ сейчас собирают соответствующие доказательства.