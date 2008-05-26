Кличко про цензуру, массовые нарушения и экзит-полы

Кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО определится с тем, обжаловать ли ему результаты столичных выборов, после оценки, которую сделает его юридический отдел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

В.КЛИЧКО отметил, что обнародованные результаты экзит-полов не являются окончательными результатами выборов, и выразил надежду, что более точные результаты голосования будут позже.

При этом он отметил, что нынешняя избирательная кампания характеризовалась тем, что впервые с 2004 года во время выборов были выявлены проявления цензуры.

Также, по словам кандидата, на этих выборах явка избирателей была самой низкой за все предыдущие годы.

Кроме этого, В.КЛИЧКО отметил, что во время выборов были зафиксированы массовые нарушения.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он обжаловать результаты выборов, кандидат в мэры отметил, что после того как появятся окончательные результаты выборов, его юридический отдел даст оценку ситуации, и будет решено, что делать дальше.