Ровенские депутаты решили продать международный аэропорт

Ровенский областной совет принял решение об отчуждении целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ровно».

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на сессии облсовета 23 мая.

Депутаты рассматривали три предложения: продать аэропорт, приватизировать его или передать в государственную собственность. Большинством голосов после длительного обсуждения депутаты облсовета поддержали предложение облгосадминистрации о продаже на аукционе целостного имущественного комплекса аэропорта.

Главными условиями продажи аэропорта являются сохранение его международного статуса, вложение в его развитие инвестиций на сумму не менее 10 млн. грн. и сохранения существующего количества рабочих мест. Кроме того, будущим владельцем аэропорта должна быть компания с опытом авиаперевозок не менее трех лет.

Директор предприятия Владимир ЯКОБЧУК в интервью журналистам выразил мнение, что лучше было бы передать аэропорт в государственную собственность, как того требует Кабинет министров, тем более, что существует большая вероятность включения ривненского аэропорта как резервного для обслуживания мероприятий в рамках чемпионата Европы по футболу 2012 года.