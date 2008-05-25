Тимошенко знает, что Ани Лорак была Первой

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинскую певицу Ани ЛОРАК с победой на “Евровидении-2008”.

“Дорогая, уважаемая и милая Ани! От всего сердца поздравляю тебя с победой на Евровидении! Именно так – с Победой! Я знаю, что ты была Первой, однако целомудренная и деликатная Европа не смогла смириться, чтобы Украина принимала Евровидение дважды за последние четыре года”, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, текст которого УНИАН передан пресс-службой премьера.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “я видела, как горели глаза у зрителей (особенно у так называемой сильной половины), я ощущала всю ту экспрессию и энергетику, с которой ты, Ани, очаровала весь наш континент, я видела и чувствовала какая это великая и непреодолимая сила – Украинская Красота и Талант!!!”

“С праздником тебя, дорогая, благодарю Тебя! Ты теперь образец для всех – от политиков до футболистов национальной сборной!”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на песенном конкурсе “Евровидение-2008” Ани ЛОРАК с песней «Shady Lady» заняла второе место, победителем конкурса стал Дима БИЛАН (Россия), третье место у КАЛОМИРЫ, исполнительницы из Греции. Победитель по итогам голосования получил 272 балла, у Ани ЛОРАК - 230.