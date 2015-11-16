Президент рассказал про "европейский признак" выборов и заявил, что доволен результатами второго тура (видео)

Президент Украины Петр Порошенко доволен результатами выборов в местные органы власти, второй тур которых состоялся в ряде городов 15 ноября.

Об этом он сказал в начале своего выступления на международной антикоррупционной конференции «Предотвращаем. Боремся. Действуем» сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Я поздравляю и горжусь ответственным выбором украинцев», – заявил президент.

Глава государства отметил, что эти выборы носили принципиальный характер. «В абсолютном большинстве городов, где был второй тур, на следующий день, и это впервые в истории Украины, подсчет голосов завершен. В абсолютном большинстве городов, причем как на востоке, так и на западе, победили представители нашей демократической коалиции», – подчеркнул президент.

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Особенно глава государства обратил внимание на европейский признак выборов, когда соперники находят в себе силы признавать поражение и поздравить победителя. «Как классно, как здорово, как по-европейски! Я поздравляю Украину с этим выбором граждан», – заявил Порошенко.

По словам президента, явка на этих выборах могла бы быть большей, но и на местных выборах в европейских странах явка бывает низкой.

Он также подчеркнул, что эти выборы особенные потому, что привели к власти людей, которые будут воплощать в жизнь реформу по децентрализации местной власти. «Одним из главных направлений борьбы с коррупцией является дерегулирование и передача значительной части властных полномочий территориальным общинам», – отметил президент.

«Власть, финансовые полномочия и ответственность очень приближаются к человеку и гражданину», – сказал Порошенко.