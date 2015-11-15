Кто победил на выборах мэров: результаты экзит-поллов (окончательные данные)

Комитет избирателей Украины, Киевский международный институт социологии и центр социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" обнародовали данные экзит-полов второго тура местных выборов в Украине.

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Киев

По данным КИУ, на выборах мэра Киева за Виталия Кличко проголосовали 64,7% избирателей, за Борислава Березу – 35,3%. Кличко был кандидатом в мэры от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», а Береза - от «Партии решительных граждан».

В свою очередь КМИС обнародовал такие цифры: во втором туре выборов мэра Киева нынешний городской голова Виталий Кличко (партия «Блок Петра Порошенко «Солидарнисть») набрал 64,7% голосов, Борислав Береза («Партия решительных граждан») – 35,3%. В Киеве было опрошено 3457 респондентов на 60 избирательных участках.

Днепропетровск

По информации СОЦИС, на выборах мэра Днепропетровска за Бориса Филатова проголосовали 62% избирателей, за Александра Вилкула 38%. Филатов баллотировался на пост городского головы Днепропетровска от политической партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП», Вилкул - от партии «Оппозиционный блок».

Также, по данным КМИС, во втором туре выборов мэра Днепропетровска за Бориса Филатова (партия «УКРОП») проголосовали 62% избирателей, за Александра Вилкула («Оппозиционный блок») - 38%. Были опрошены 5033 респондента на 60 избирательных участках.

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Львов

Во Львове во втором туре выборов мэра кандидатуру нынешнего городского головы Андрея Садового (объединение «Самопомич») поддержали 61,4% избирателей, кандидатуру экс-вице-спикера парламента, военнослужащего Вооруженных сил Украины Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») – 38,6%. Таковы результаты экзит-пола КМИС.

Ивано-Франковск

Во втором туре выборов мэра Ивано-Франковска за Руслана Марцинкива (ВО "Свобода") проголосовали 56,1%, за Игоря Насалика (БПП "Солидарнисть") – 43,9%. Об этом говорится в результатах КМИС.

Запорожье

Во втором туре выборов мэра Запорожья Владимир Буряк (самовыдвиженец, главный инженер МК «Запорижсталь») набрал 55,4% голосов избирателей, а Николай Фролов (БПП «Солидарнисть») – 44,6%. Такие результаты обнародовал КМИС.

Экзит-пол, проведенный институтом Горшенина, показал следующие цифры: Владимир Буряк набрал 57,5% голосов избирателей, а Николай Фролов – 42,5%.

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Луцк

По данным КМИС, в Луцке во время второго тура выборов городского председателя нынешний мэр Николай Романюк («БПП «Солидарнисть») получил 56,6% голосов избирателей, а кандидат от партии «УКРОП», председатель правления фонда экс-председателя Одесской ОГА Игоря Палицы «Новый Луцьк» Александр Товстенюк – 43,4%.

Херсон

В Херсоне на выборах городского головы кандидатуру действующего мэра Владимира Николаенко поддержали 71,05% избирателей, Владислава Мангера - 25,3%. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного региональным представительством "Ассоциации специалистов оценки" в Херсонской области, которые опубликовало херсонское областное отделение Комитета избирателей Украины.

Всего во время проведения исследования опросили 1390 избирателей на 36 участках. Предполагаемая погрешность – 4%.

Павлоград

По данным КМИС, в Павлограде во втором туре выборов городского головы Анатолий Вершина («Оппозиционный блок») получил 55% голосов избирателей, Евгений Терехов (партия «УКРОП») – 45%.

Чернигов

В Чернигове во втором туре выборов городского головы побеждает кандидат от "Нашего края", действующий мэр Александр Соколов. По информации аналитического центра "Социомодус", Соколов побеждает во втором туре выборов с результатом 52,7% голосов, Владислав Атрошенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») имеет 47,3% голосов.

К опросу привлечены 7642 избирателя на 42 участках.

Винница

В Виннице, согласно данным экзит-полла КИУ, во втором туре выборов побеждает исполняющий обязанности винницкого городского головы Сергей Моргунов, который набрал 66% голосов избирателей. Конкурентка Моргунова на должность мэра из винницкой ячейки партии «Батькивщина» Людмила Щербаковская набрала 31% голосов.

Отметим, что председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил: в течение второго тура наблюдалась сверхнизкая явка избирателей на участки. По его словам, вполне вероятно, что явка составит около 30%.