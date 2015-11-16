Тука закрыл 12 блокпостов МВД на Луганщине

Сегодня руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука закрыл 12 внутренних блокпостов Министерства внутренних дел.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам руководителя ОВГА, после изучения предложений от местного населения и соответствующих совещаний с представителями всех ведомств, в области прекращена деятельность 12 внутренних блок-постов МВД.

Тука отметил, что в последнее время блокпосты не несли в себе предупредительный характер, а лишь создавали предпосылки для коррупционных действий.