Тука закрыл 12 блокпостов МВД на Луганщине
10:14, 16 ноября 2015Общество
2883 0
Тука отметил, что в последнее время блокпосты не несли в себе предупредительный характер.
По словам Туки, блокпосты создавали предпосылки для коррупционных действий / Фото УНИАН
Сегодня руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука закрыл 12 внутренних блокпостов Министерства внутренних дел.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте такжеДвое боевиков "ЛНР" арестованы в Краматорске: готовили теракты
По словам руководителя ОВГА, после изучения предложений от местного населения и соответствующих совещаний с представителями всех ведомств, в области прекращена деятельность 12 внутренних блок-постов МВД.
Тука отметил, что в последнее время блокпосты не несли в себе предупредительный характер, а лишь создавали предпосылки для коррупционных действий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter