Успех Димы Билана Путин назвал триумфом всей России
11:42, 25 мая 2008Общество
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«Евровидение 2009» будет принимать Москва
|Дима Билан
В поздравительной телеграмме, в частности, говорится, что «эта победа стала возможной благодаря напряженной работе и усилиям всей команды». «Это не только личный успех Димы Билана, но и еще один триумф всей России», - считает Путин.
Победа Димы Билана позволит России стать местом проведения конкурса «Евровидение» в 2009 году.
Ранее Диму Билана поздравил с победой в конкурсе «Евровидение-2008» президент РФ Дмитрий Медведев.
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