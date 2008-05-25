Успех Димы Билана Путин назвал триумфом всей России

Премьер-министр России Владимир Путин поздравил певца Диму Билана с победой в конкурсе «Евровидение-2008», который проходил в Белграде. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится, что «эта победа стала возможной благодаря напряженной работе и усилиям всей команды». «Это не только личный успех Димы Билана, но и еще один триумф всей России», - считает Путин.

Победа Димы Билана позволит России стать местом проведения конкурса «Евровидение» в 2009 году.

Ранее Диму Билана поздравил с победой в конкурсе «Евровидение-2008» президент РФ Дмитрий Медведев.

Газета.ру