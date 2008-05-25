В Одессе проходит фестиваль грузинского кино

09:31, 25 мая 2008
Общество
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...памяти Софико Чиаурели

В Одессе в кинотеатре “Маски” демонстрацией художественного фильма «Древо желаний» стартовал фестиваль грузинского кино, который проходит при поддержке Генерального консульства Грузии в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, первый день фестиваля посвящен памяти талантливой актрисы театра и кино Софико ЧИАУРЕЛИ.

По словам арт-директора кинотеатра Яна ЮСИМА, в последующие дни зрители смогут посмотреть такие знаменитые киноленты, как «Солнце неспящих» и «27 украденных поцелуев».

25-27 мая также состоится показ короткометражных фильмов: «Три жениха», «Лимонный торт», «3 рубля», созданных известным грузинским режиссером-постановщиком Резо ГАБРИАДЗЕ.

 

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