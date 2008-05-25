Директор «Херсоноблэнерго» погорел на взятке в 250 тысяч

Работники антикоррупционного бюро Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП УМВД в Херсонской области задержали директора открытого акционерного общества «Херсоноблэнерго» за получение взятки в размере 250 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оперативники установили, что задержанный требовал взятку от директора частного предприятия за содействие в оформлении документов, а именно технических условий на право пользования электроэнергией этому промышленному объекту. Предприниматель занимался сбором документации для строительства завода на отведенном земельном участке в Херсоне.

В соответствии с процедурой оформления документации, он дал запрос в ОАО «Херсоноблэнерго» относительно получения упомянутых технических условий, после чего получил ответ, что стоимость такой услуги будет стоить свыше 1 млн. грн. Впоследствии директор ОАО предложил решить вопрос за 400 грн. официального платежа и 250 тыс. грн. для себя в «конверте».

Во время передачи этих средств работники УБОП задержали его «на горячем» в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении директора ОАО «Херсоноблэнерго» прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины.