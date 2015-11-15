Из плена боевиков освободили двоих украинцев – Порошенко

14:23, 15 ноября 2015
Общество
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Это сотрудники ГосЧС.

REUTERS

Об освобождении в своем Twitter coобщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Сегодня двоих заложников освободили из плена боевиков", - отметил Петр Порошенко.

В свою очередь советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "112 Украина" рассказал о том, что освобожденные украинцы попали в плен недавно: "Операцию готовили несколько дней, вели переговоры, и сегодня мы забрали 2 представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они уже находятся в безопасном месте, их везут в сторону Краматорска. Это одни из тех ребят, которые попали недавно в заложники".

Отметим, в конце октября Ирина Геращенко сообщала о том, что в заложниках боевиков остаются 139 украинцев

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