Из плена боевиков освободили двоих украинцев – Порошенко

Об освобождении в своем Twitter coобщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Сегодня двоих заложников освободили из плена боевиков", - отметил Петр Порошенко.

Сьогоднi двох заручникiв звiльнено з полону бойовикiв. Слава Українi! — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2015

В свою очередь советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "112 Украина" рассказал о том, что освобожденные украинцы попали в плен недавно: "Операцию готовили несколько дней, вели переговоры, и сегодня мы забрали 2 представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они уже находятся в безопасном месте, их везут в сторону Краматорска. Это одни из тех ребят, которые попали недавно в заложники".

Отметим, в конце октября Ирина Геращенко сообщала о том, что в заложниках боевиков остаются 139 украинцев.