Пограничники применили оружие, останавливая грузовик
Инцидент на границе с Беларусью
Пограничники применили оружие, останавливая грузовик с контрабандой.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы в Житомирской области.
Как говорится в сообщении, пограничники 22 мая с применением оружия задержали грузовик с контрабандными запчастями на территории Житомирской области.
Во время инцидента на границе с Беларусью водитель ЗИЛа проигнорировал требование пограничников Житомирского пограничного отряда остановиться и направил авто на них, сообщает пресс-служба. Пограничникам удалось избежать наезда. Они начали стрелять по колесам грузовика, который через полтора километра остановился, однако пассажиры и водитель скрылись.
Сейчас ведутся поиски беглецов и проводится проверка.