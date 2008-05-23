Пограничники применили оружие, останавливая грузовик с контрабандой.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы в Житомирской области.

Как говорится в сообщении, пограничники 22 мая с применением оружия задержали грузовик с контрабандными запчастями на территории Житомирской области.

Во время инцидента на границе с Беларусью водитель ЗИЛа проигнорировал требование пограничников Житомирского пограничного отряда остановиться и направил авто на них, сообщает пресс-служба. Пограничникам удалось избежать наезда. Они начали стрелять по колесам грузовика, который через полтора километра остановился, однако пассажиры и водитель скрылись.

Сейчас ведутся поиски беглецов и проводится проверка.