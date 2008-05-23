СП зовет Порошенко и Стельмаха на переговоры

В Секретариате Президента Украины считают, что Правление и Совет Национального банка Украины должны сесть за стол переговоров для того, чтобы решить ситуацию с официальным курсом гривни к доллару.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК журналистам.

«Нам необходимо сесть за стол переговоров, и надеюсь, что этот стол переговоров - это переговоры Правления и Совета НБУ, которые пройдут на следующей неделе. Должны быть поданы документы с обоснованиями, нужно услышать, безусловно, и аргументы председателя Правления НБУ (Владимира СТЕЛЬМАХА), и главы Совета Нацбанка (Петра ПОРОШЕНКО), а также членов совета НБУ», - сказал А.ШЛАПАК.

Также, озвучивая мнение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о сложившейся ситуации с курсом гривни, А.ШЛАПАК сообщил, что Президент считает необходимым провести расчеты относительно влияния изменения курса гривни на основные сферы экономики «для того, чтобы принять принципиально правильное и более взвешенное решение».