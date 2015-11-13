В Краматорске покажут фильм для глухих

В Краматорске покажут фильм для глухих "Гадкий утенок".

Организаторами кинопоказа выступили городская организация УТОГ, центр общественных инициатив "Мы вместе" при партнерской поддержке центральной городской библиотеки, передает 6264. Читайте такжеВ Краматорске реконструируют центральную площадь Режиссер фильма "Гадкий утенок", автор сценария и актеры - люди с ограниченными физическими возможностями, глухие. Просмотр кинофильма состоится 16 и 21 ноября в 12.00 по адресу – центральная городская публичная библиотека, ул. Гв. Кантемировцев. Будет осуществляться сурдоперевод фильма.

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