Тимошенко все-таки может отказаться от ”войны” с Vаnco

Рабочую группу правительства Украины по переговорам с компанией Vаnco (CIF) возглавил глава группы советников премьер-министра Украины Виталий ГАЙДУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Минске сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 21 мая.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.