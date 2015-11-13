От пистолетов до пулеметов: презентовали новейшее вооружение для спецподразделений Украины (фоторепортаж)

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, использовать оружие планируют, в частности, и для оснащения полицейского спецподразделения КОРД.

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Отмечается, что все вооружения – от пистолетов до пулеметов и снайперских винтовок – отечественного производства, выпущенное на предприятии МВД Украины "НПО "ФОРТ".

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который принял участие в презентации, завод "ФОРТ" МВД Украины осваивает новые образцы продукции.

"Мы ставим высокую планку соответствия лучшим образцам мировых производителей", – подчеркнул глава МВД.

Напомним, что также в 2015 году в подразделения Вооруженных сил Украины поступило более 1,7 тыс. единиц военной техники и вооружения.