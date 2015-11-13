В этом году ВСУ получили свыше 1,7 тысячи единиц военной техники и вооружения – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.

«Государственные предприятия продолжают поставлять ВСУ новое и модернизированное вооружение и военную технику. По государственному оборонному заказу на 2015 год в подразделения ВСУ поступило 1 тыс. 753 единицы вооружения и военной техники, а также свыше 400 тыс. ракет и боеприпасов», - отметил он.

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«В течение 2015 года на вооружение ВСУ было принято 16 новых образцов вооружения и военной техники. Завершено изготовление двух малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М», они уже переданы в состав ВСУ», - добавил Чернобай.