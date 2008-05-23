В Украине уже остановились 15 заводов, которые прозводят масло

Отмена квот на экспорт подсолнечного масла позволит экспортерам переориентироваться со стран Европейского Союза, где у украинских производителей возникли проблемы с поставками, на рынки других стран.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН заявил сегодня генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

По мнению С.КАПШУКА, промедление с отменой квот на экспорт масла с каждым днем все больше усугубляет ситуацию. «На сегодня уже 15 заводов остановилось, в том числе и Запорожский завод, который производит маргарины и спецжиры», - сказал С.КАПШУК, добавив, что на каждом заводе работает приблизительно по 1 тысяче человек, а это означает, что 15 тысяч людей на сегодня остались без зарплаты.

С.КАПШУК сообщил, что на сегодня в Украине уже имеется в наличии 400 тыс. тонн масла, а масло – скоропортящийся продукт. «Отмена квот дала бы возможность реализовать те остатки, которые есть, найти других покупателей, тем более, что у нас возникли проблемы с поставками в Европейский Союз. Более того, сегодня есть спрос на наше масло (со стороны других стран – УНИАН). И сегодня самое правильно решение – отменить квоты», - сказал С.КАПШУК.

Вместе с тем С.КАПШУК добавил, что на сегодня не владеет информацией относительно того, будет ли рассматриваться вопрос об отмене квот на ближайшем заседании Кабмина (21 мая Кабмин отложил рассмотрение вопроса об отмене квот на подсолнечное масло - УНИАН).

Он также констатировал, что из-за остановки заводов государственный бюджет недополучает в среднем 150-180 млн. грн. ежемесячно. «В мае бюджет недополучит 150 млн. грн. из-за того, что заводы остановились, и налоги, сборы и другие выплаты не проводятся», - подытожил С.КАПШУК.

Как сообщал УНИАН, Кабмин ввел квотирование экспорта подсолнечного масла и подсолнечника с 22 марта до 1 июля 2008 года и установил квоты в размере 300 тыс. тонн масла и 1 тыс. тонн семян подсолнечника.

Квоту на экспорт 300 тыс. тонн подсолнечного масла разделили между собой 40 компаний, а квоту на экспорт 1 тыс. тонн семян подсолнечника разделили между собой 3 компании.

Позже сообщалось, что правительство рассматривает возможность увеличения квот на экспорт подсолнечного масла до 500 тыс. тонн или отмену квотирования и введение лицензирования экспорта, однако решения не были приняты.

Справка УНИАН. Еврокомиссия планирует ввести жесткие условия импорта подсолнечного масла из Украины. Сообщалось, что в целом, в странах-членах ЕС было выявлено около 60 тыс. тонн загрязненного рафинированного подсолнечного масла, произведенного в Украине.

16 мая Еврокомиссия попросила страны-члены ЕС не импортировать масло из Украины, пока Киев не предоставит окончательных гарантий относительно исключения возможности попадания загрязненного масла на рынок ЕС.

В тот же день, 16 мая, Украина передала Еврокомиссии письмо за подписью Главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА с информацией о мероприятиях, направленных на недопущение загрязнения подсолнечного масла в будущем. В то же время, Украина не предоставила гарантий, что не будет экспортировать масло до осуществления мер по проверке его чистоты.

Загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было выявлено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное масло украинского происхождения, а также продукты, которые содержали свыше 10% загрязненного украинского масла.

В целом, загрязненное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Общий объем экспорта украинского подсолнечного масла на рынок ЕС достигает 1 млрд. долл. в год.