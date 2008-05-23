В компании «Мостобуд» - новый председатель правления
ОАО возглавил Юрий Шапировский
|Юрий Шапировский
Главным инженером и членом правления ОАО назначен Михаил МАРТЫНЮК, работавший ранее руководителем строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.
Бывший председатель правления «Мостобуда» Валерий КОРОТИЧ назначен на другую должность, в связи с истечением срока контракта.
Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - лидер мостостроения в Украине и СНГ.
Более 60 лет Мостостроительный трест «Мостобуд №1» был самой мощной мостостроительной компанией бывшего СССР. Вместе с тем, в 90-е годы прошлого столетия начался отток квалифицированных кадров, и коллектив несколько утратил ведущие позиции в отрасли.
Возрождение лидерствующих позиций «Мостобуда» началось с приходом в 2003-м году новых эффективных собственников и замены части менеджмента советской психологии новой эффективной командой во главе с председателем наблюдательного совета Владимиром ПРОДИВУСОМ.
С 2003 года объемы строительно-монтажных работ, выполненных ОАО «Мостобуд» возросли более чем в 8,5 раз и превысили в 2007 году 1,1 миллиард гривен.
Сегодня за счет средств Государственного и местных бюджетов компанией осуществляется строительство сверхсложных Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве протяженностью 7,01 км, автомобильной магистрали через Днепр в Запорожье протяженностью 9,1 км, железнодорожно-автомобильного мостового перехода в столице и других важных объектов транспортной инфраструктуры Украины. В том числе, завершено строительство причала в Одесском морском торговом порту.
ОАО «Мостобуд» является членом Украинской строительной ассоциации.