В компании «Мостобуд» - новый председатель правления

На очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостобуд» председателем правления компании избран Юрий ШАПИРОВСКИЙ, до этого работавший главным инженером и членом наблюдательного совета акционерного общества. Об этом сообщил в УНИАН советник председателя наблюдательного совета по связям со СМИ и общественными организациями Виктор КОРОБКОВ.

Главным инженером и членом правления ОАО назначен Михаил МАРТЫНЮК, работавший ранее руководителем строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.

Бывший председатель правления «Мостобуда» Валерий КОРОТИЧ назначен на другую должность, в связи с истечением срока контракта.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - лидер мостостроения в Украине и СНГ.

Более 60 лет Мостостроительный трест «Мостобуд №1» был самой мощной мостостроительной компанией бывшего СССР. Вместе с тем, в 90-е годы прошлого столетия начался отток квалифицированных кадров, и коллектив несколько утратил ведущие позиции в отрасли.

Возрождение лидерствующих позиций «Мостобуда» началось с приходом в 2003-м году новых эффективных собственников и замены части менеджмента советской психологии новой эффективной командой во главе с председателем наблюдательного совета Владимиром ПРОДИВУСОМ.

С 2003 года объемы строительно-монтажных работ, выполненных ОАО «Мостобуд» возросли более чем в 8,5 раз и превысили в 2007 году 1,1 миллиард гривен.

Сегодня за счет средств Государственного и местных бюджетов компанией осуществляется строительство сверхсложных Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве протяженностью 7,01 км, автомобильной магистрали через Днепр в Запорожье протяженностью 9,1 км, железнодорожно-автомобильного мостового перехода в столице и других важных объектов транспортной инфраструктуры Украины. В том числе, завершено строительство причала в Одесском морском торговом порту.

ОАО «Мостобуд» является членом Украинской строительной ассоциации.