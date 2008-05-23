Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, на западе северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометценре, температура ночью 11-16°, днем 19-24°, в восточной части 25-28°; в западных областях ночью 9-14°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

25-26 мая - переменная облачность. Местами небольшой (26 мая днем в восточных областях, Крыму и Приазовье умеренный) кратковременный дождь, отдельные грозы; температура 25 мая ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части и восточных областях ночью 10-15°, днем 20-25°, 26 мая ночью 5-10°, днем 12-17°, на юге и востоке ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, днем 17-22°. В западных областях без существенных осадков; температура ночью 4-9°, днем 11-16°; на Закарпатье ночью 7-12°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 26 мая в южной части местами порывы 15-20 м/с.

27-28 мая - преимущественно без осадков, лишь 27 мая в восточных областях, 28 мая ночью в западных, а днем и в северных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и на Закарпатье 10-14°; днем 16-22°, 27 мая в восточных, а 28 мая в западных областях 11-16°, на Закарпатье 22-26°.

В Киеве в субботу ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

25-26 мая - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, лишь ночью 25 мая без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура 25 мая ночью 8-13°, днем 14-19°; 26 мая ночью 5-10°, днем 12-17°.

27- 28 мая - преимущественно без осадков, лишь днем 28 мая небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 4-9° тепла; днем 16-21°.